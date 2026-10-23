УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10887 відвідувачів онлайн
Новини Колапс в аеропортах РФ
3 831 20

Москву атакують безпілотники: всі аеропорти столиці РФ призупинили роботу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Москві оголосили тривогу через загрозу безпілотників, а все аеропорти - призупинили роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Мер Москви Собянін заявив, що за останні півтори години було нібито збито 14 безпілотників, що летіли на російську столицю.

Водночас жителі Москви повідомляють про звуки вибухів, імовірно, внаслідок роботи ППО, а також про сирени повітряної тривоги в деяких районах.

Літаки не летять

Росавіація інформує, що всі аеропорти столичного регіону - Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський - тимчасово не відправляють і не приймають літаки.

Відомо, що понад 20 літаків, які прямували до Москви, перенаправили до інших міст через запроваджені обмеження.

У мережі публікують фото з уламками БпЛА в аеропорту Шереметьєво.

Повітряна тривога у Москві: аеропорти не працюють
Повітряна тривога у Москві: аеропорти не працюють

Також через загрозу БпЛА евакуювали людей із вежі "IQ-квартал", розташованої в комплексі "Москва-Сіті".

Там розміщені офіси кількох міністерств.

Дивіться: Дрони атакували Росію: пожежі в Ростовській області та обмеження в 22 аеропортах. ВIДЕО

Повітряна тривога у Москві: аеропорти не працюють

Автор: 

аеропорт (804) москва (1226) росія (48362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Так має бути кожного дня і прилітати по мкаду щоб цей мордор став навіки!
показати весь коментар
23.10.2026 16:14 Відповісти
+8
Высушивают ПВО, потом полетит украинская баллистика.. мочи их сволочей.
показати весь коментар
23.10.2026 16:24 Відповісти
+6
Може то Лідор верхи на ракеті на перемовини летить, як обіцяв?
показати весь коментар
23.10.2026 16:08 Відповісти

Завантаження...

 
 