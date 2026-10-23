Москву атакують безпілотники: всі аеропорти столиці РФ призупинили роботу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Москві оголосили тривогу через загрозу безпілотників, а все аеропорти - призупинили роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Мер Москви Собянін заявив, що за останні півтори години було нібито збито 14 безпілотників, що летіли на російську столицю.

Водночас жителі Москви повідомляють про звуки вибухів, імовірно, внаслідок роботи ППО, а також про сирени повітряної тривоги в деяких районах.

Літаки не летять

Росавіація інформує, що всі аеропорти столичного регіону - Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський - тимчасово не відправляють і не приймають літаки.

Відомо, що понад 20 літаків, які прямували до Москви, перенаправили до інших міст через запроваджені обмеження.

У мережі публікують фото з уламками БпЛА в аеропорту Шереметьєво.





Також через загрозу БпЛА евакуювали людей із вежі "IQ-квартал", розташованої в комплексі "Москва-Сіті".

Там розміщені офіси кількох міністерств.

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