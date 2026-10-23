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Новини Удари по РФ
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Російський Орел атакували ракети: "Два раза в#бало и дымит! Ни#уя себе!". ВІДЕО+ФОТО

23 жовтня Сили оборони України завдали ракетного удару по російському місту Орел. Росіяни скаржаться на вибухи та повітряну тривогу.

Про це повідомляють російські канали та пише моніторинг "Exilenova+", інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначається, що під ракетним ударом опинився завод "Протон" — виробник електронних компонентів, зокрема для ракетного озброєння Росії.

Завод постачає діодні модулі, перемикачі-інвертори та інші електронні компоненти для бортових систем озброєння окупантів. Зокрема, ця продукція використовується у виробництві:

  • крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер";
  • балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";
  • зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1".

Місто Орел у Росії під ракетним ударом України 23 жовтня
Місто Орел у Росії під ракетним ударом України 23 жовтня

Після удару спалахнула пожежа. Нині наслідки та кількість постраждалих невідома. Раніше губернатор Андрій Кличков повідомив, що в Орловській області оголошено ракетну небезпеку.

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Російський Орел під атакою ЗСУ 23 жовтня 2026 року
Місто Орел у Росії під ракетним ударом України 23 жовтня

Місто Орел у Росії під ракетним ударом України 23 жовтня
Місто Орел у Росії під ракетним ударом України 23 жовтня

Що передувало?

  • Нагадаємо, удень 23 жовтня в московському аеропорту "Шереметьєво" оголосили безпілотну небезпеку, а всі аеропорти Московського регіону тимчасово закрили на зліт та посадку.
  • На тлі атаки, за даними місцевих медіа, людей евакуювали з вежі "IQ-квартал" у комплексі "Москва-сіті", де розташовані офіси Мінцифри, Мінекономрозвитку та Мінпромторгу РФ.
  • Після повідомлень про закриття аеропортів у мережі з’явилося фото уламків безпілотника, які, як стверджується, лежать на території московського аеропорту "Шереметьєво".

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ракети (4417) росія (48362) Орел (9)
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Топ коментарі
+8
Storm Shadow? А де ж фламінго?
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23.10.2026 18:06 Відповісти
+7
Завод Протон. Оптоволокно.
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23.10.2026 17:55 Відповісти
+7
Підсмажили трохи орла..
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23.10.2026 17:58 Відповісти

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