4 544 17
Російський Орел атакували ракети: "Два раза в#бало и дымит! Ни#уя себе!". ВІДЕО+ФОТО
23 жовтня Сили оборони України завдали ракетного удару по російському місту Орел. Росіяни скаржаться на вибухи та повітряну тривогу.
Про це повідомляють російські канали та пише моніторинг "Exilenova+", інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зазначається, що під ракетним ударом опинився завод "Протон" — виробник електронних компонентів, зокрема для ракетного озброєння Росії.
Завод постачає діодні модулі, перемикачі-інвертори та інші електронні компоненти для бортових систем озброєння окупантів. Зокрема, ця продукція використовується у виробництві:
- крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер";
- балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";
- зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1".
Після удару спалахнула пожежа. Нині наслідки та кількість постраждалих невідома. Раніше губернатор Андрій Кличков повідомив, що в Орловській області оголошено ракетну небезпеку.
Що передувало?
- Нагадаємо, удень 23 жовтня в московському аеропорту "Шереметьєво" оголосили безпілотну небезпеку, а всі аеропорти Московського регіону тимчасово закрили на зліт та посадку.
- На тлі атаки, за даними місцевих медіа, людей евакуювали з вежі "IQ-квартал" у комплексі "Москва-сіті", де розташовані офіси Мінцифри, Мінекономрозвитку та Мінпромторгу РФ.
- Після повідомлень про закриття аеропортів у мережі з’явилося фото уламків безпілотника, які, як стверджується, лежать на території московського аеропорту "Шереметьєво".
Топ коментарі
+8 Bill Yard
показати весь коментар23.10.2026 18:06 Відповісти Посилання
+7 Oleksandr #624432
показати весь коментар23.10.2026 17:55 Відповісти Посилання
+7 Олександр #623150
показати весь коментар23.10.2026 17:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль