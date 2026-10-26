Російська атака пошкодила енергооб’єкт на Хмельниччині: запроваджено аварійні відключення

Російська атака пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області. Через удар запровадили аварійні відключення електроенергії, також пошкоджено два житлові будинки.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку обласну військову адміністрацію.

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Удар по енергетиці: на Хмельниччині працюють над відновленням світла

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що Росія цілеспрямовано атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити людей без електроенергії.

За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Унаслідок атаки також пошкоджено два житлові будинки. У них вибито вікна. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

В адміністрації не уточнили, скільки споживачів залишилися без світла та коли планують відновити електропостачання. Також не повідомляється точне місце розташування пошкодженого енергооб’єкта.

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Вибухи в Кам’янці-Подільському: частина міста залишилася без світла

Увечері 25 жовтня в Кам’янці-Подільському під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Після цього частина міста залишилася без електроенергії.

Міський голова Михайло Посітко закликав жителів пройти до укриттів. Він також попросив не публікувати кадри роботи протиповітряної оборони та місць влучань.

О 21:03 повітряну тривогу скасували. Водночас загроза повторних атак залишалася.

20 жовтня внаслідок обстрілу Хмельницької області двоє мешканців Кам'янець-Подільського району зазнали уламкових поранень.