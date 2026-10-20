Росія атакувала Хмельниччину: двоє поранених, пошкоджені житлові будинки, пожежа на підприємстві

Унаслідок російської атаки 20 жовтня на Хмельницьку область двоє мешканців Кам'янець-Подільського району зазнали уламкових поранень. Пошкоджено чотири житлові будинки та два автомобілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кам’янець-Подільський район

Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки в Кам’янець-Подільському районі двоє місцевих мешканців отримали уламкові поранення та звернулися до медичного закладу. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також пошкоджено балкони та вікна у трьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. Пошкоджено два легкові автомобілі.

Також читайте: Атака РФ на Хмельниччину: пошкоджено будинок, горить нафтобаза

Хмельницький район

Крім того, унаслідок атаки виникла пожежа на підприємстві у Хмельницькому районі. На місці працюють рятувальники.

Також дивіться: РФ знищила останній великий логістичний центр "Епіцентру": у Хмельницькому згоріло 85% товарів. ФОТО