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Новини Атака на Хмельниччину
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Росія атакувала Хмельниччину: двоє поранених, пошкоджені житлові будинки, пожежа на підприємстві

хмельниччина

Унаслідок російської атаки 20 жовтня на Хмельницьку область двоє мешканців Кам'янець-Подільського району зазнали уламкових поранень. Пошкоджено чотири житлові будинки та два автомобілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

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Кам’янець-Подільський район

  • Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки в Кам’янець-Подільському районі двоє місцевих мешканців отримали уламкові поранення та звернулися до медичного закладу. Медики надають їм необхідну допомогу.
  • Також пошкоджено балкони та вікна у трьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. Пошкоджено два легкові автомобілі.

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Хмельницький район

Крім того, унаслідок атаки виникла пожежа на підприємстві у Хмельницькому районі. На місці працюють рятувальники.

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