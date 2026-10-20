Россия атаковала Хмельнитчину: двое раненых, повреждены жилые дома, пожар на предприятии
Вследствие российского обстрела 20 октября в Хмельницкой области двое жителей Каменец-Подольского района получили осколочные ранения. Повреждены четыре жилых дома и два автомобиля.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает Цензор.НЕТ.
Каменец-Подольский район
- Вследствие сегодняшней вражеской атаки в Каменец-Подольском районе двое местных жителей получили осколочные ранения и обратились в медицинское учреждение. Медики оказывают им необходимую помощь.
- Также повреждены балконы и окна в трех многоквартирных и одном частном жилом доме. Повреждены два легковых автомобиля.
Хмельницкий район
Кроме того, вследствие атаки возник пожар на предприятии в Хмельницком районе. На месте работают спасатели.
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