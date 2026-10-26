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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Воздвижівки, - DeepState. МАПА

Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів на території Донецької та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (адміністративний центр Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецькій області) та Воздвижівки (адміністративний центр Воздвижівської сільської громади Пологівського районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

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Костянтинівка карта
Костянтинівка 

Воздвижівка карта
Воздвижівка 

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Автор: 

Запорізька область (5395) Донецька область (12062) Краматорський район (1614) Пологівський район (482) Костянтинівка (635) Воздвижівка (5) DeepState (627)
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