Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Воздвижівки, - DeepState. МАПА

Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів на території Донецької та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (адміністративний центр Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецькій області) та Воздвижівки (адміністративний центр Воздвижівської сільської громади Пологівського районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

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Костянтинівка



Воздвижівка

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