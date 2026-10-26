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Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Воздвижівки, - DeepState. МАПА
Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів на території Донецької та Запорізької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (адміністративний центр Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецькій області) та Воздвижівки (адміністративний центр Воздвижівської сільської громади Пологівського районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
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