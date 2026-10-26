Більше жодних черг та паперів: арешт із рахунків після сплати боргу відтепер знімається автоматично, - Мін’юст

24 жовтня 2026 року система виконавчого провадження в автоматичному режимі вперше без участі виконавця зняла арешт із рахунків боржника після сплати боргу і виключила його з реєстру боржників.

Про це повідомив у фейсбуку заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, станом на цю мить кількість таких операцій вже становить 2656.

"Це практичний результат кількарічної роботи команди Міністерства юстиції, Уряду та Верховної Ради. Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною", - наголошує Гайченко.

Відтепер за визначених законом умов, якщо боржник повністю сплатив борг у провадженні на суму до 10 мінімальних заробітних плат, арешт із його майна та рахунків знімається автоматично. Не потрібно додатково звертатися до виконавця й чекати, поки той оформить відповідне рішення.

Нові правила також посилюють захист майнових прав: поріг вартості єдиного житла, на яке не може бути звернено стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.

"Наша мета: цифровізація має бути не просто технологією, а реально спрощувати життя людей", - пояснив заступник міністра.