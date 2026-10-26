Больше никаких очередей и бумаг: арест со счетов после уплаты долга отныне снимается автоматически, - Минюст

24 октября 2026 года система исполнительного производства в автоматическом режиме впервые без участия исполнителя сняла арест со счетов должника после погашения долга и исключила его из реестра должников.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, на данный момент количество таких операций уже составляет 2656.

"Это практический результат многолетней работы команды Министерства юстиции, правительства и Верховной Рады. Мы устраняем лишние бюрократические процедуры, сокращаем время ожидания и делаем систему исполнения решений более предсказуемой", — подчеркивает Гайченко.

Отныне при определенных законом условиях, если должник полностью погасил задолженность в рамках производства на сумму до 10 минимальных заработных плат, арест с его имущества и счетов снимается автоматически. Не нужно дополнительно обращаться к исполнителю и ждать, пока тот оформит соответствующее решение.

Новые правила также усиливают защиту имущественных прав: порог стоимости единственного жилья, на которое не может быть обращено взыскание, повышен с 20 до 50 минимальных заработных плат.

"Наша цель: цифровизация должна быть не просто технологией, а реально упрощать жизнь людей", — пояснил заместитель министра.