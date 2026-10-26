Больше никаких очередей и бумаг: арест со счетов после уплаты долга отныне снимается автоматически, - Минюст
24 октября 2026 года система исполнительного производства в автоматическом режиме впервые без участия исполнителя сняла арест со счетов должника после погашения долга и исключила его из реестра должников.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, на данный момент количество таких операций уже составляет 2656.
"Это практический результат многолетней работы команды Министерства юстиции, правительства и Верховной Рады. Мы устраняем лишние бюрократические процедуры, сокращаем время ожидания и делаем систему исполнения решений более предсказуемой", — подчеркивает Гайченко.
Отныне при определенных законом условиях, если должник полностью погасил задолженность в рамках производства на сумму до 10 минимальных заработных плат, арест с его имущества и счетов снимается автоматически. Не нужно дополнительно обращаться к исполнителю и ждать, пока тот оформит соответствующее решение.
Новые правила также усиливают защиту имущественных прав: порог стоимости единственного жилья, на которое не может быть обращено взыскание, повышен с 20 до 50 минимальных заработных плат.
"Наша цель: цифровизация должна быть не просто технологией, а реально упрощать жизнь людей", — пояснил заместитель министра.
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