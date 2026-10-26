За $15 000 виготовляв фальшиві документи: на Волині викрили організатора схеми втечі за кордон. ФОТОрепортаж

На Волині оперативники Волинського прикордонного загону припинили протиправну діяльність 48-річного жителя Луцького району, якого підозрюють в організації незаконного переправлення осіб до країн Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

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За даними слідства, зловмисник брав із "клієнтів" 15 тисяч доларів США за виготовлення та надання пакета підроблених документів для виїзду до Республіки Польща. Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання коштів.

Під час проведення обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон та гроші, отримані за протиправні послуги.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та можливих спільників.





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