Десятеро чоловіків намагалися виїхати до Молдови у фурі з молоком

Десятеро чоловіків намагалися незаконно виїхати до Молдови у вантажівці, замаскованій під перевезення молока. Прикордонники зупинили фуру неподалік кордону та виявили пасажирів серед палетів із вантажем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

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Фура з молоком приховувала десятьох пасажирів

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону зупинили вантажівку неподалік кордону з Молдовою. За кермом перебував 40-річний громадянин Молдови, який стверджував, що перевозить палети з молоком.

Для переконливості напівпричіп опломбували під митним забезпеченням. Однак під час огляду прикордонники виявили всередині десятьох чоловіків із різних областей України. Вони ховалися серед палетів.

Як уточнили у ДПСУ, пасажири підтримували зв’язок із водієм за допомогою радіостанції, перебуваючи в запломбованому причепі.

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За виїзд до Молдови чоловіки платили до $15 тисяч

За інформацією прикордонників, кожен із десятьох чоловіків заплатив за незаконний виїзд від 3 до 15 тисяч доларів.

Усіх пасажирів притягнули до адміністративної відповідальності. Іноземному водієві оголосили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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