Ввозив BMW і Mercedes як допомогу ЗСУ, а потім продавав: на Львівщині судитимуть іноземця

На Львівщині судитимуть 35-річного громадянина Молдови, якого обвинувачують у незаконному ввезенні 16 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. За версією слідства, машини використовували для особистих потреб і продавали, а сума несплачених митних платежів сягнула майже 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську обласну прокуратуру та Національну поліцію України.

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За даними слідства, із липня до листопада 2024 року чоловік організував ввезення автомобілів із використанням реквізитів фіктивного благодійного фонду. Його керівника навесні 2025 року притягнули до відповідальності за підроблення документів.

Для перевезення машин обвинувачений залучив 13 водіїв зі Львівської та інших областей. Як встановили правоохоронці, вони не знали про незаконну схему й оформлювали автомобілі як гуманітарний вантаж.

Транспорт ввозили через пункти пропуску "Шегині – Медика" та "Устилуг".

Серед автомобілів були BMW 745i, Mercedes-Benz E 220, Audi A6, Jeep Cherokee, Toyota RAV4, Volkswagen Passat і Škoda Superb.

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За версією слідства, жодна з 16 машин не потрапила до військових. Частиною автомобілів чоловік користувався особисто, а решту продавав за готівку через месенджери.

Під час правоохоронних заходів вилучили сім автомобілів.

Досудове розслідування проводили детективи територіального управління БЕБ у Львівській області за оперативної підтримки Нацполіції та СБУ.

Обвинувальний акт скерували до суду за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує штраф до 680 тис. грн або позбавлення волі на строк до шести років.

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