Судитимуть жителя Черкащини, який продавав ввезені як гуманітарну допомогу автомобілі. ФОТО

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя Черкаської області, якого обвинувачують у продажі транспортних засобів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

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За даними слідства, упродовж березня – жовтня 2025 року чоловік ввіз на митну територію України 14 автомобілів, задекларувавши їх як гуманітарну допомогу.

Таким чином, за версією правоохоронців, він приховав від митного контролю підакцизні товари на суму понад 2 млн 200 тис. грн, після чого транспортні засоби були реалізовані.









Обвинуваченому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України – контрабанду підакцизних товарів.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, протиправну діяльність чоловіка торік викрили оперативні співробітники Волинського прикордонного загону за підтримки відділу кримінального аналізу. Заходи проводилися спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Волинській області та під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

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