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Предстоит суд над жителем Черкасщины, продававшим автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи. ФОТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Черкасской области, которого обвиняют в продаже транспортных средств, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи для нужд Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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По данным следствия, в период с марта по октябрь 2025 года мужчина ввез на таможенную территорию Украины 14 автомобилей, задекларировав их как гуманитарную помощь.

Таким образом, по версии правоохранителей, он скрыл от таможенного контроля подакцизные товары на сумму свыше 2 млн 200 тыс. грн, после чего транспортные средства были реализованы.

В суд направлено дело мужчины, который продавал автомобили, ввезенные под видом гуманитарной помощи для ВСУ
В суд направлено дело мужчины, который продавал автомобили, ввезенные под видом гуманитарной помощи для ВСУ
В суд направлено дело мужчины, который продавал автомобили, ввезенные под видом гуманитарной помощи для ВСУ
В суд направлено дело мужчины, который продавал автомобили, ввезенные под видом гуманитарной помощи для ВСУ

Обвиняемому инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины – контрабанду подакцизных товаров.

Как отмечают в Госпогранслужбе, противоправную деятельность мужчины в прошлом году раскрыли оперативные сотрудники Волынского пограничного отряда при поддержке отдела криминального анализа. Мероприятия проводились совместно с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области, сотрудниками Управления стратегических расследований в Волынской области и под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

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