Ввозил BMW и Mercedes в качестве помощи ВСУ, а затем продавал: на Львовщине будут судить иностранца

Во Львовской области предстанет перед судом 35-летний гражданин Молдовы, которого обвиняют в незаконном ввозе 16 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ. По версии следствия, машины использовались для личных нужд и продавались, а сумма неуплаченных таможенных пошлин составила почти 2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру и Национальную полицию Украины.

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По данным следствия, с июля по ноябрь 2024 года мужчина организовал ввоз автомобилей с использованием реквизитов фиктивного благотворительного фонда. Его руководителя весной 2025 года привлекли к ответственности за подделку документов.

Для перевозки машин обвиняемый привлек 13 водителей из Львовской и других областей. Как установили правоохранители, они не знали о незаконной схеме и оформляли автомобили как гуманитарный груз.

Транспорт ввозили через пункты пропуска "Шегини – Медика" и "Устилуг".

Среди автомобилей были BMW 745i, Mercedes-Benz E 220, Audi A6, Jeep Cherokee, Toyota RAV4, Volkswagen Passat и Škoda Superb.

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По версии следствия, ни одна из 16 машин не попала к военным. Частью автомобилей мужчина пользовался лично, а остальные продавал за наличные через мессенджеры.

В ходе правоохранительных мер было изъято семь автомобилей.

Досудебное расследование проводили детективы территориального управления БЭБ во Львовской области при оперативной поддержке Нацполиции и СБУ.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит штраф до 680 тыс. грн или лишение свободы на срок до шести лет.

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