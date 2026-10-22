Десять мужчин пытались выехать в Молдову в фуре с молоком

Десять мужчин пытались незаконно выехать в Молдову в грузовике, замаскированном под перевозку молока. Пограничники остановили грузовик недалеко от границы и обнаружили пассажиров среди поддонов с грузом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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Грузовик с молоком скрывал десять пассажиров

Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда остановили грузовик недалеко от границы с Молдовой. За рулем находился 40-летний гражданин Молдовы, который утверждал, что перевозит поддоны с молоком.

Для убедительности полуприцеп был опломбирован под таможенным контролем. Однако во время досмотра пограничники обнаружили внутри десять мужчин из разных областей Украины. Они прятались среди поддонов.

Как уточнили в ГПСУ, пассажиры поддерживали связь с водителем с помощью радиостанции, находясь в опечатанном прицепе.

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За выезд в Молдову мужчины платили до $15 тысяч

По информации пограничников, каждый из десяти мужчин заплатил за незаконный выезд от 3 до 15 тысяч долларов.

Всех пассажиров привлекли к административной ответственности. Иностранному водителю объявили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу.

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