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Новини Розкрадання зерна
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Литва вимагає перевіряти походження зерна, щоб Росія не вивозила викрадене в Україні через ЄС

Литва закликає Євросоюз запровадити дієвий механізм контролю походження зерна

Литва закликає Європейський Союз прискорити впровадження механізму перевірки походження зерна. Його мета – не допустити транспортування через європейські порти та логістичні маршрути збіжжя, викраденого Росією на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив віцеміністр сільського господарства Литви Роландас Тарашкявічюс перед засіданням Ради ЄС із питань сільського господарства в Люксембурзі 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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"Нам потрібні більш конкретні та практичні кроки для впровадження механізму перевірки походження зерна", – наголосив Тарашкявічюс.

За його словами, минулого тижня він обговорював практичне застосування такого механізму з представниками Міністерства довкілля, продовольства та сільського господарства Великої Британії.

Литовський посадовець зазначив, що робота над запровадженням перевірок триває. Про її перебіг він планує поінформувати представників інших держав ЄС під час засідання Ради.

Водночас Тарашкявічюс наголосив, що питання транзиту російського зерна загалом слід відокремлювати від проблеми перевезення збіжжя, викраденого на окупованих українських територіях.

За його словами, головне завдання – не допустити використання портів і транспортної інфраструктури Євросоюзу для переміщення саме викраденого українського зерна.

Питання практичного впровадження механізму перевірки походження зерна обговорюють на засіданні Ради ЄС із питань сільського господарства в Люксембурзі 26 жовтня.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Латвія та Велика Британія запроваджуватимуть спільний механізм перевірки походження зерна, який допоможе виявляти сільськогосподарську продукцію, незаконно вивезену Росією з тимчасово окупованих українських територій. Для цього використовуватимуть ізотопний і хімічний аналіз.

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