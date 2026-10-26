Литва требует проверять происхождение зерна, чтобы Россия не вывозила похищенное в Украине через ЕС

Литва призывает Европейский Союз ускорить внедрение механизма проверки происхождения зерна. Его цель - не допустить транспортировки через европейские порты и логистические маршруты зерна, похищенного Россией на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Литвы Роландас Тарашкявичюс перед заседанием Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства в Люксембурге 26 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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"Нам нужны более конкретные и практические шаги для внедрения механизма проверки происхождения зерна", - подчеркнул Тарашкявичюс.

По его словам, на прошлой неделе он обсуждал практическое применение такого механизма с представителями Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Литовский чиновник отметил, что работа над введением проверок продолжается. О её ходе он планирует проинформировать представителей других стран ЕС во время заседания Совета.

В то же время Тарашкявичюс подчеркнул, что вопрос транзита российского зерна в целом следует отделять от проблемы перевозки зерна, похищенного на оккупированных украинских территориях.

По его словам, главная задача - не допустить использования портов и транспортной инфраструктуры Евросоюза для перемещения именно похищенного украинского зерна.

Вопрос практического внедрения механизма проверки происхождения зерна обсуждается на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства в Люксембурге 26 октября.