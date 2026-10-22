Латвия будет проверять происхождение зерна, чтобы выявлять похищенную Россией украинскую продукцию

Украина, Латвия и Великобритания внедрят совместный механизм проверки происхождения зерна, который поможет выявлять сельскохозяйственную продукцию, незаконно вывезенную Россией с временно оккупированных украинских территорий. Для этого будут использоваться изотопный и химический анализ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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21 октября страны подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании относительно Схемы верификации зерна (Grain Verification Scheme, GVS).

Документ предусматривает совместную проверку происхождения агропродукции и формирование доказательной базы относительно ее возможного незаконного присвоения и вывоза с оккупированных территорий.

Образцы зерна будут исследовать с помощью изотопного и химического анализа, после чего сравнивать с эталонной базой данных продукции, географическое происхождение которой подтверждено.

Проверки будут охватывать пшеницу, кукурузу, ячмень и семена подсолнечника. Полученные результаты позволят выявлять подозрительные партии и могут использоваться в качестве доказательств незаконного вывоза украинской агропродукции.

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"Схема верификации зерна позволит научно подтверждать его происхождение и создаст дополнительные возможности для противодействия незаконной торговле. Каждая попытка легализовать похищенное украинское зерно должна получать надлежащую реакцию", — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Меморандум также предусматривает доступ уполномоченных органов трех стран к системе GVS, обмен научными данными и координацию работы лабораторий.

Стороны определят ответственных представителей, будут проводить технические консультации и согласовывать действия в случае выявления партий агропродукции сомнительного происхождения.

Договоренность стала продолжением переговоров Украины и Латвии, которые состоялись 25 сентября 2026 года в Риге.

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