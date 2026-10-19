Похищение украинского зерна: действия капитана российского судна впервые квалифицированы как военное преступление

В Украине впервые действия капитана российского судна, вывозившего похищенное украинское зерно с оккупированных территорий, квалифицировали как военное преступление. Такой правовой подход позволяет привлекать к ответственности всех, кто сознательно содействовал вывозу или сокрытию происхождения украинских ресурсов.

Об этом сообщил и.о. генпрокурора Антон Ковальский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Впервые в Украине действия капитана российского судна, вывозившего похищенное украинское зерно, квалифицированы как военное преступление. Это дело значительно шире, чем одно подозрение", - подчеркнул он.

Так, был сформирован и практически применен правовой подход, позволяющий квалифицировать участие капитана судна в вывозе зерна, незаконно изъятого на оккупированной территории, как военное преступление.

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"Оккупация не дает государству-агрессору права присваивать украинское имущество и ресурсы. Но для привлечения к уголовной ответственности недостаточно лишь установить факт вывоза зерна. Необходимо доказать его происхождение, обстоятельства незаконного завладения, перемещения, способы сокрытия и сознательное участие конкретных лиц.

Над этим правовым и доказательным подходом прокуроры Офиса Генерального прокурора работали совместно со следователями и оперативными сотрудниками СБУ, а также с международными экспертами. Его значение заключается в том, что ответственность может наступать не только для тех, кто непосредственно незаконно завладел украинским имуществом на оккупированной территории, но и для тех, кто сознательно способствовал его вывозу или сокрытию истинного происхождения", - сказал Ковальский.

Подозрение в адрес капитана российского судна "MATROS POZYNICH" имеет принципиальное значение.

По данным следствия, в ноябре 2022 года и январе 2023 года капитан обеспечил два незаконных захода судна в закрытый Севастопольский морской порт, откуда вывезли более 54 тысяч тонн украинской пшеницы, незаконно изъятой на оккупированной территории.

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"Зерно перевозили в направлении сирийского порта Латакия под видом продукции российского происхождения. Для сокрытия маршрута капитан периодически отключал систему AIS и передавал недостоверные данные о местонахождении судна", - добавил и.о. генпрокурора.

Капитану сообщили о подозрении, в частности, в нарушении законов и обычаев войны.

Данное производство не только устанавливает ответственность конкретного лица, но и развивает практику правовой оценки участия лиц, обеспечивающих вывоз незаконно присвоенных ресурсов с оккупированных территорий.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что СБУ и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу в отношении капитана грузового судна, который в начале полномасштабного вторжения вывез из Украины более 54 тыс. тонн зерна.

Речь идет о пшенице, незаконно похищенной рашистами на временно оккупированных территориях нашего государства.

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