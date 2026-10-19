Похищение украинского зерна: действия капитана российского судна впервые квалифицированы как военное преступление
В Украине впервые действия капитана российского судна, вывозившего похищенное украинское зерно с оккупированных территорий, квалифицировали как военное преступление. Такой правовой подход позволяет привлекать к ответственности всех, кто сознательно содействовал вывозу или сокрытию происхождения украинских ресурсов.
Об этом сообщил и.о. генпрокурора Антон Ковальский, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Впервые в Украине действия капитана российского судна, вывозившего похищенное украинское зерно, квалифицированы как военное преступление. Это дело значительно шире, чем одно подозрение", - подчеркнул он.
Так, был сформирован и практически применен правовой подход, позволяющий квалифицировать участие капитана судна в вывозе зерна, незаконно изъятого на оккупированной территории, как военное преступление.
"Оккупация не дает государству-агрессору права присваивать украинское имущество и ресурсы. Но для привлечения к уголовной ответственности недостаточно лишь установить факт вывоза зерна. Необходимо доказать его происхождение, обстоятельства незаконного завладения, перемещения, способы сокрытия и сознательное участие конкретных лиц.
Над этим правовым и доказательным подходом прокуроры Офиса Генерального прокурора работали совместно со следователями и оперативными сотрудниками СБУ, а также с международными экспертами. Его значение заключается в том, что ответственность может наступать не только для тех, кто непосредственно незаконно завладел украинским имуществом на оккупированной территории, но и для тех, кто сознательно способствовал его вывозу или сокрытию истинного происхождения", - сказал Ковальский.
Подозрение в адрес капитана российского судна "MATROS POZYNICH" имеет принципиальное значение.
По данным следствия, в ноябре 2022 года и январе 2023 года капитан обеспечил два незаконных захода судна в закрытый Севастопольский морской порт, откуда вывезли более 54 тысяч тонн украинской пшеницы, незаконно изъятой на оккупированной территории.
"Зерно перевозили в направлении сирийского порта Латакия под видом продукции российского происхождения. Для сокрытия маршрута капитан периодически отключал систему AIS и передавал недостоверные данные о местонахождении судна", - добавил и.о. генпрокурора.
Капитану сообщили о подозрении, в частности, в нарушении законов и обычаев войны.
Данное производство не только устанавливает ответственность конкретного лица, но и развивает практику правовой оценки участия лиц, обеспечивающих вывоз незаконно присвоенных ресурсов с оккупированных территорий.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что СБУ и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу в отношении капитана грузового судна, который в начале полномасштабного вторжения вывез из Украины более 54 тыс. тонн зерна.
- Речь идет о пшенице, незаконно похищенной рашистами на временно оккупированных территориях нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль