Запрос Украины относительно судна с похищенным РФ зерном "не содержал никаких доказательств", — МИД Израиля

В МИД Израиля заявили, что запрос Украины о правовой помощи в отношении судна РФ с украинским зерном "содержал значительные фактические пробелы".

Об этом говорится в сообщении МИД Израиля в соцсети Х.

Запрос Украины

"Украинский запрос о правовой помощи, поданный во вторник вечером, 28 апреля, содержал значительные фактические пробелы и не включал никаких подтверждающих доказательств", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция Израиля обратилась к украинской прокуратуре с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие доказательства, как того требует израильское законодательство.

"Между тем нам сообщили, что судно, которое должно было зайти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля", — заявили в МИД.

Верховенство закона

В то же время в МИД подчеркнули, что Израиль "придерживается принципа верховенства закона", и его власти всегда будут действовать в соответствии с законом

Что предшествовало?