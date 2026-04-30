Запрос Украины относительно судна с похищенным РФ зерном "не содержал никаких доказательств", — МИД Израиля
В МИД Израиля заявили, что запрос Украины о правовой помощи в отношении судна РФ с украинским зерном "содержал значительные фактические пробелы".
Об этом говорится в сообщении МИД Израиля в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Запрос Украины
"Украинский запрос о правовой помощи, поданный во вторник вечером, 28 апреля, содержал значительные фактические пробелы и не включал никаких подтверждающих доказательств", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что полиция Израиля обратилась к украинской прокуратуре с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие доказательства, как того требует израильское законодательство.
"Между тем нам сообщили, что судно, которое должно было зайти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля", — заявили в МИД.
Верховенство закона
В то же время в МИД подчеркнули, что Израиль "придерживается принципа верховенства закона", и его власти всегда будут действовать в соответствии с законом
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое украла Россия на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
- 29 апреля Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном.
- 30 апреля судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Израиля и ушло в нейтральные воды.
Як можно судити про корупційну країну ? тільки по натовпу. Натовп вибірає собі провідників і по цьому оцінюють державу.
Конкретно. Чи визнала держава Ізраіль голодомор в Україні?
Хто винен ? натовп чи керівництво держави? Коли ми говоримо про події, які стосуються всієї країна, будь якої, ми ототожнюємо весь нарід. На жаль, держава Ізраїль на сьогодні не може рахуватися такою, що прихильна до України. А перебірати кожне окреме обличчя в натовпі - ну хто так робить?
Я за "Кобзарь" Т.Г. Шевченко, там все детально написано. Люди не міняються, міняються епохи.
Другими словами, Израиль сказал российскому судну с ворованным зерном, типа валите отсюда быстрее. Нам не нужны неприятности с Украиной.
Вот судно с зерном быстро и съе..лось
У принципі створення фірм-прокладок не займе багато часу. Але зважаючи на достатньо малі обсяги та невелику маржу є усі шанси на повне припинення таких оборудок.
А Двушки то буда доля за реалізацію українсбкого зерна з ТОТ ? А може й змвшаного, щоб затерти сліди оборудок..