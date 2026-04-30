РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4828 посетителей онлайн
Новости Хищение зерна
2 684 54

Запрос Украины относительно судна с похищенным РФ зерном "не содержал никаких доказательств", — МИД Израиля

Израиль о запросе Украины относительно судна РФ

В МИД Израиля заявили, что запрос Украины о правовой помощи в отношении судна РФ с украинским зерном "содержал значительные фактические пробелы".

Об этом говорится в сообщении МИД Израиля в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Запрос Украины

"Украинский запрос о правовой помощи, поданный во вторник вечером, 28 апреля, содержал значительные фактические пробелы и не включал никаких подтверждающих доказательств", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция Израиля обратилась к украинской прокуратуре с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие доказательства, как того требует израильское законодательство.

"Между тем нам сообщили, что судно, которое должно было зайти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля", — заявили в МИД.

Верховенство закона

В то же время в МИД подчеркнули, что Израиль "придерживается принципа верховенства закона", и его власти всегда будут действовать в соответствии с законом

Ізраїль про запит України

Что предшествовало?

Автор: 

зерно (1096) Израиль (2228)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
А як візжалі від восторга, коли Ізраїль почав бомбіть Іран. Мочи полотенцеголових, урра!
30.04.2026 19:43
показать весь комментарий
30.04.2026 19:43 Ответить
+13
Хто зробив цей запит до держави Ізраілю треба судити за наклеп на евреїв за чинним українським законодавством. закон ухвалений
30.04.2026 19:38
показать весь комментарий
30.04.2026 19:38 Ответить
+12
Програму дронів в РФ та ліцензії на всякі там Форпости зробив Ізраїль. Так, це було давно, но жодного дрону Ізраїль нам не продає принципово. Ніколи. Шахеди Іран офіційно визнає передачу тількі до 2022 року. Но таке, я їх теж не люблю.
30.04.2026 20:09
показать весь комментарий
30.04.2026 20:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В "заповедях стяжательства" о таком не упоминается).
30.04.2026 19:37
показать весь комментарий
30.04.2026 19:37 Ответить
Покупать зерно у россии - это как покупать обувь из Аушвица секонхенд у 3го рейха.
30.04.2026 23:35
показать весь комментарий
30.04.2026 23:35 Ответить
Ваша карта бита - Ізраїль
показать весь комментарий
30.04.2026 19:37 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 19:38 Ответить
Розумієте, в чому проблема? Скандал піжняди проукраїнські організації Ізраїлю! Не україн ький, посол не українське МЗС. Протестували через це також ізраїльтяни. Тому я б не став згадувати негарними словами всіх євреїв. Є ізраїльські бариґи, є наші хруні, які чомусь мовчали. А є і друзі України і серед євреїв. І схоже їх немало і вони активні. І це таки факт.
30.04.2026 20:54
показать весь комментарий
30.04.2026 20:54 Ответить
Брехати - це Гріх.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:57 Ответить
Звичайно. І судити інших, не бачачи очевидне теж гріх.
30.04.2026 21:01
показать весь комментарий
30.04.2026 21:01 Ответить
розцмієте, я жодного поганого слова не написав про евреїв в повідомленні, на яке ви відповіли. Я навпаки написав, що українських посадовців, які образили необгрунтованими запитами до держави Ізраїль треба притягнути до відповідальності за наклеп на чесних евреїв і їх чесну владу.
30.04.2026 21:03
показать весь комментарий
30.04.2026 21:03 Ответить
Я ж не кажу, що про погане не можна писати поганих слів. 😊 Я написав, що не всіх треба поганими словами згадувати. Бо там є і друзі України. Можливо і не так багато, як би хотілося, але є.
30.04.2026 21:07
показать весь комментарий
30.04.2026 21:07 Ответить
Ну, ок. Як можно сказати погане чи добре про людину з натовпу, якщо ти людей не знаєш в натовпі?
Як можно судити про корупційну країну ? тільки по натовпу. Натовп вибірає собі провідників і по цьому оцінюють державу.
Конкретно. Чи визнала держава Ізраіль голодомор в Україні?
Хто винен ? натовп чи керівництво держави? Коли ми говоримо про події, які стосуються всієї країна, будь якої, ми ототожнюємо весь нарід. На жаль, держава Ізраїль на сьогодні не може рахуватися такою, що прихильна до України. А перебірати кожне окреме обличчя в натовпі - ну хто так робить?

показать весь комментарий
30.04.2026 21:21 Ответить
" Какие ваши доКазательства" - вопрос красного мафиози к фАршнегеру)
30.04.2026 19:40
показать весь комментарий
30.04.2026 19:40 Ответить
"...Внутрішні російські журнали окупованих портів свідчать про понад 30 партій вкраденого зерна, пунктом призначення яких був вказаний Ізраїль..."
30.04.2026 21:06
показать весь комментарий
30.04.2026 21:06 Ответить
Припев:

C7 FmДержи, держи вора -

CmПоймать его пора,

D7 G CmНо всем известно, что не пойманный - не вор!
показать весь комментарий
30.04.2026 19:41 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 19:43 Ответить
а як "візжат" 25% прихильників сивочолого на 73%прихильників зе. і навпаки. 🤣
показать весь комментарий
30.04.2026 19:46 Ответить
А ти за кого "візжиш" чи "сампасєбє"?
показать весь комментарий
30.04.2026 19:58 Ответить
судя по нік ти за мацкалей
показать весь комментарий
30.04.2026 19:59 Ответить
А ты за кого мистер Че?!
показать весь комментарий
30.04.2026 20:13 Ответить
Ок. по багаточисельним проханням відповідаю лохторату.
Я за "Кобзарь" Т.Г. Шевченко, там все детально написано. Люди не міняються, міняються епохи.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:21 Ответить
Чєловєк Зємлі, значить. Гражданін, так сказать, міра!...
показать весь комментарий
30.04.2026 22:34 Ответить
Вівця, ти з отари бекаєш, в кошарі тепло від сморіду )!( идівського. дивись не удавись від власного вибору, узькощелепне.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:53 Ответить
"судя" по твоєму прапорцю - ти взагалі з'**@вся з країни.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:32 Ответить
тобі б шари відрізати - був би вангою з лаптєстана
показать весь комментарий
30.04.2026 22:59 Ответить
Любиш фанатиків? Нагадати хто кацапам передав шахєди та технології їх виготовлення ,наспраді досить примітивні, але без зразків в товарних кількостях та вдалого застосування, кацапи ще довго б до них йшли.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:54 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 20:09 Ответить
в цьому договорнячку, по ходу, прописали параграф, щоб третім країнам не передавали технології.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:28 Ответить
Пейсатих ніхто не любить
показать весь комментарий
30.04.2026 21:12 Ответить
Любиш пропогандистів-провокаторів? Нагадати хто з ізраїльських генералів 13 років і зараз теж закликає і провокує кацапів знищувати українців? Якби не цей генерал,кацапи ше довго йшли б до усвідомлення необхідності нападу на Україну
показать весь комментарий
30.04.2026 20:23 Ответить
ісламські "революціонери" з ЯО -

загроза всьому світу.
мочити їх треба було.
розумно мочити

.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:55 Ответить
Да вы, батенька, антипейсанист, шо чревато).
показать весь комментарий
30.04.2026 19:46 Ответить
Ну що ж, Уманьські жиди у цьому році сідитемо дома. Тай олію походите по ринку, десь в іншому місті пошукайте. Може десь дешевше знайдете. Підорва пархата.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:46 Ответить
Та перестань,припруться як положено.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:03 Ответить
... судно, яке повинно було зайти до порту наступного тижня, вирішило покинути територіальні води Ізраїлю", - заявили в МЗС Израиля
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Другими словами, Израиль сказал российскому судну с ворованным зерном, типа валите отсюда быстрее. Нам не нужны неприятности с Украиной.
Вот судно с зерном быстро и съе..лось
показать весь комментарий
30.04.2026 19:49 Ответить
Тас ЄС впрягся, пригрозив наслідками, на нас пейсатим пофіг.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:56 Ответить
Там велика та поважна фірма цим займалась тому їй любий розголос зичить збитків, якщо навіть немає юридичних наслідків. Проукраїнські ізраїльські організації вже провели там біля офісу демонстрацію.
У принципі створення фірм-прокладок не займе багато часу. Але зважаючи на достатньо малі обсяги та невелику маржу є усі шанси на повне припинення таких оборудок.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:14 Ответить
Битый не битого везет
показать весь комментарий
30.04.2026 19:50 Ответить
Какієвашідаказатєльства? Десь я це вже чув
показать весь комментарий
30.04.2026 20:01 Ответить
Нема нічого правдивішого за таке:
За наказом Бога, Мойсей підняв свою палицю (жезл) над морем. Господь гнав воду сильним східним вітром цілу ніч, і море розступилося, утворивши суходол.Мета: Це було зроблено для того, щоб єврейський народ міг втекти від єгипетської армії фараона, яка їх переслідувала.Результат: Ізраїльтяни пройшли по дну моря. Коли єгиптяни спробували зробити те саме, води зімкнулися, і армія фараона потонула. [https://www.bible.com/uk/bible/186/EXO.14.21.UBIO 1, https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97/4/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F/ 2, https://credo.pro/2020/03/258545 3, https://www.churchofjesuschrist.org/study/friend/2022/04/moses-parts-the-red-sea?lang=ukr 4, https://www.unian.ua/curiosities/yak-moysey-rozdiliv-chervone-more-vcheni-z-yasuvali-realniy-sposib-13033965.html 5]

Також Мойсей видобував воду іншим способом:
У пустелі, коли народу не було чого пити, Мойсей за наказом Бога вдарив палицею по скелі, і з неї полилася вода. [https://www.biblemission.org.ua/bibliyni-istoriyi/voda-zi-skeli 1, https://propovidnyk.com.ua/20-smert-mariyi-sestry-mojseya-1-voda-iz-skeli-2-13-perehid-chered-edom-14-21-smert-arona-22-29/ 2]
показать весь комментарий
30.04.2026 20:15 Ответить
нєбєсна манна крупа випаде під вибори Мойсея- ЗЄлі в кілограмових пакетах.
30.04.2026 21:01

.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:01 Ответить
Не дуже й прихований.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:16 Ответить
І зразу Міндіча віддали Україні.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:29 Ответить
перекрити хасідам Умань на Рош а Шана і вони самі видадуть міндича....
по кусочкам
30.04.2026 21:03

по кусочкам

.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:03 Ответить
Може теж кораблі міндічу належать ?
А Двушки то буда доля за реалізацію українсбкого зерна з ТОТ ? А може й змвшаного, щоб затерти сліди оборудок..
показать весь комментарий
30.04.2026 20:46 Ответить
ну що ж тоді треба в Україні зустрічати хамас і хазболу . не достатньо доказів що вони терористи !
30.04.2026 21:01
показать весь комментарий
30.04.2026 21:01 Ответить
На росії, так і роблять і це не заважає іудеям кохатись з путіним...
30.04.2026 21:31
показать весь комментарий
30.04.2026 21:31 Ответить
Якщо це казав потужній пан неляканих холопів, то Израиль повинен відразу виконувати його хотівку, а не питати за доказ. Я все правильно зрозумів?
30.04.2026 21:07
показать весь комментарий
30.04.2026 21:07 Ответить
Не далеко той час що Ізраїль будуть ненавидіти на чолі з теперішнім урядом так само як і росію.
30.04.2026 21:18
показать весь комментарий
30.04.2026 21:18 Ответить
 
 