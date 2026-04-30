Запит України щодо судна із вкраденим РФ зерном "не містив жодних доказів", - МЗС Ізраїлю
У МЗС Ізраїлю заявили, що запит України про правову допомогу щодо судна РФ з українським зерном "містив значні фактичні прогалини".
Про це йдеться в дописі МЗС Ізраїлю в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Запит України
"Український запит щодо правової допомоги, поданий у вівторок увечері, 28 квітня, містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію та підтверджувальні докази, як того вимагає ізраїльське законодавство.
"Тим часом нам повідомили, що судно, яке повинно було зайти до порту наступного тижня, вирішило покинути територіальні води Ізраїлю", - заявили в МЗС.
Верховенство закону
Водночас в МЗС наголосили, що Ізраїль "дотримується принципу верховенства закону", і його влада завжди діятиме відповідно до закону
Що передувало?
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.
- Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.
- 29 квітня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном.
- 30 квітня судно PANORMITIS залишило територіальні води Ізраїлю та відійшло у нейтральні води.
Як можно судити про корупційну країну ? тільки по натовпу. Натовп вибірає собі провідників і по цьому оцінюють державу.
Конкретно. Чи визнала держава Ізраіль голодомор в Україні?
Хто винен ? натовп чи керівництво держави? Коли ми говоримо про події, які стосуються всієї країна, будь якої, ми ототожнюємо весь нарід. На жаль, держава Ізраїль на сьогодні не може рахуватися такою, що прихильна до України. А перебірати кожне окреме обличчя в натовпі - ну хто так робить?
Я за "Кобзарь" Т.Г. Шевченко, там все детально написано. Люди не міняються, міняються епохи.
Другими словами, Израиль сказал российскому судну с ворованным зерном, типа валите отсюда быстрее. Нам не нужны неприятности с Украиной.
Вот судно с зерном быстро и съе..лось
У принципі створення фірм-прокладок не займе багато часу. Але зважаючи на достатньо малі обсяги та невелику маржу є усі шанси на повне припинення таких оборудок.
