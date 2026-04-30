Запит України щодо судна із вкраденим РФ зерном "не містив жодних доказів", - МЗС Ізраїлю

У МЗС Ізраїлю заявили, що запит України про правову допомогу щодо судна РФ з українським зерном "містив значні фактичні прогалини".

Про це йдеться в дописі МЗС Ізраїлю в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Запит України

"Український запит щодо правової допомоги, поданий у вівторок увечері, 28 квітня, містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію та підтверджувальні докази, як того вимагає ізраїльське законодавство.

"Тим часом нам повідомили, що судно, яке повинно було зайти до порту наступного тижня, вирішило покинути територіальні води Ізраїлю", - заявили в МЗС.

Верховенство закону

Водночас в МЗС наголосили, що Ізраїль "дотримується принципу верховенства закону", і його влада завжди діятиме відповідно до закону

