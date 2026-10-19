Викрадення українського зерна: дії капітана російського судна вперше кваліфіковано як воєнний злочин

В Україні вперше дії капітана російського судна, який вивозив викрадене українське зерно з окупованих територій, кваліфікували як воєнний злочин. Таки правовий підхід виходить дозволяє притягати до відповідальності всіх, хто свідомо сприяв вивезенню або приховуванню походження українських ресурсів.

Про це повідомив в.о. генпрокурора Антон Ковальський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вперше в Україні дії капітана російського судна, який вивозив викрадене українське зерно кваліфіковано як воєнний злочин. Ця справа значно ширша за одну підозру", - наголосив він.

Так, було сформовано і практично застосовано правовий підхід, який дозволяє кваліфікувати участь капітана судна у вивезенні зерна, незаконно вилученого на окупованій території, як воєнний злочин.

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"Окупація не дає державі-агресору права привласнювати українське майно та ресурси. Але для притягнення до кримінальної відповідальності недостатньо лише встановити факт вивезення зерна. Необхідно довести його походження, обставини незаконного заволодіння, переміщення, способи приховування та свідому участь конкретних осіб.

Над цим правовим і доказовим підходом прокурори Офісу Генерального прокурора працювали спільно зі слідчими і оперативними співробітниками СБУ та міжнародними експертами. Його значення в тому, що відповідальність може наставати не лише для тих, хто безпосередньо незаконно заволодів українським майном на окупованій території, а й для тих, хто свідомо сприяв його вивезенню або приховуванню справжнього походження", - пояснив Ковальський.

Підозра капітану російського судна "MATROS POZYNICH" має принципове значення.

За даними слідства, у листопаді 2022 року та січні 2023 року капітан забезпечив два незаконні заходження судна до закритого Севастопольського морського порту, звідки вивезли понад 54 тисячі тонн української пшениці, незаконно вилученої на окупованій території.

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"Зерно перевозили у напрямку сирійського порту Латакія під виглядом продукції російського походження. Для приховування маршруту капітан періодично вимикав систему AIS та передавав недостовірні дані про місцезнаходження судна", - додав в.о. генпрокурора.

Капітну повідомили про підозру, зокрема, у порушенні законів та звичаїв війни.

Це провадження не лише встановлює відповідальність кокретної особи, а й розвиває практику правової оцінки участі осіб, які забезпечують вивезення незаконно привласнених ресурсів з окупованих територій.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що СБУ та Офіс Генпрокурора зібрали доказову базу на капітана вантажного судна, який на початку повномасштабного вторгнення вивіз із України понад 54 тис. тонн зерна.

Йдеться про пшеницю, незаконно викрадену рашистами на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

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