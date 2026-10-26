Нетверезий 20-річний поліцейський збив двох пішоходів і втік з місця ДТП на Волині: йому повідомили про підозру
На Волині 20-річний працівник київської поліції, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на двох людей та зник з місця аварії. Йому повідомлено про підозру у скоєнні ДТП та залишенні потерпілих у небезпеці.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що встановило слідство?
За даними слідства, увечері 25 жовтня 2026 року близько 22.00 в селі Сошичне Камінь-Каширського району поліцейський одного з підрозділів ГУНП у місті Києві, керуючи автомобілем Audi, збив двох пішоходів, які йшли узбіччям дороги.
Після наїзду водій не зупинився, щоб допомогти травмованим людям, а втік з місця аварії.
43-річний чоловік та 39-річна жінка дістали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Вони перебувають у лікарні.
У крові затриманого виявили 2,07 проміле алкоголю
Правоохоронця затримали невдовзі після ДТП. За результатами перевірки вміст алкоголю в його крові становив 2,07 проміле.
Оголошення підозри
"За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці)", - сказано в повідомленні.
Автомобіль зі слідами пошкоджень вилучено. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про накладення на нього арешту.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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