Нетрезвый 20-летний полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП на Волыни: ему сообщили о подозрении

На Волыни 20-летний сотрудник киевской полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух человек и скрылся с места аварии. Ему предъявлено подозрение в совершении ДТП и оставлении пострадавших в опасности.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что установило следствие?

По данным следствия, вечером 25 октября 2026 года около 22.00 в селе Сошичное Камень-Каширского района полицейский одного из подразделений ГУНП в Киеве, управляя автомобилем Audi, сбил двух пешеходов, которые шли по обочине дороги.

После наезда водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшим, а скрылся с места аварии.

43-летний мужчина и 39-летняя женщина получили телесные повреждения средней степени тяжести. Они находятся в больнице.

В крови задержанного обнаружили 2,07 промилле алкоголя

Правоохранителя задержали вскоре после ДТП. По результатам проверки содержание алкоголя в его крови составило 2,07 промилле.

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Объявление подозрения

"Под процессуальным руководством прокуроров Волынской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности)", — говорится в сообщении.

Автомобиль со следами повреждений изъят. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении на него ареста.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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