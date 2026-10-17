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Новости Смертельные ДТП
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Прокурор ОГП совершил смертельное ДТП на Киевщине. Сначала он скрылся, а затем сам признался. ФОТО

Задержан прокурор Офиса Генерального прокурора по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

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Обстоятельства смертельного ДТП

По предварительным данным, вечером 15 октября 2026 года вблизи поселка Ставище в Киевской области водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм 36-летний мужчина скончался.

ДТП в Киевской области
ДТП в Киевской области

Его тело обнаружили утром 16 октября недалеко от автодороги М-05, возле остановки общественного транспорта.

В тот же день в правоохранительные органы обратился прокурор Офиса Генерального прокурора и сообщил о своей причастности к ДТП. Он также указал место, где находился автомобиль, на котором, по предварительным данным, был совершен наезд.

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Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На момент происшествия прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебных обязанностей не выполнял.

Готовится подозрение

В настоящее время готовится уведомление ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

ДТП (7952) Киевская область (5241) Офис Генпрокурора (3534) Белоцерковский район (81) Ставище (1)
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Топ комментарии
+19
Ну інвалід за кермом що ви хочете людині без рук, без ніг напевно важко керувати автомобілем. Та й без совісті напевно.
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17.10.2026 11:47 Ответить
+17
Зараз почнуть відмазувати: сам покаявся, в нього мала дитина. А те, що він кинув людину, не викликавши швидку допомогу - це обтяжуюча обставина. Але, мабуть, на це закриють очі і призначуть, швидше за все, умовне покарання з випоробвуванням.
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17.10.2026 12:00 Ответить
+13
Був буховий та під кайфом. Втік, прокапався - покаявся- отримає поблажку+полюбому "інвалід в стані сильного душевного хвилювання" + неповнолітні утриманці, як у Кривоноса = 3 рочки условно.
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17.10.2026 12:30 Ответить

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