Прокурор ОГП совершил смертельное ДТП на Киевщине. Сначала он скрылся, а затем сам признался. ФОТО
Задержан прокурор Офиса Генерального прокурора по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.
Обстоятельства смертельного ДТП
По предварительным данным, вечером 15 октября 2026 года вблизи поселка Ставище в Киевской области водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм 36-летний мужчина скончался.
Его тело обнаружили утром 16 октября недалеко от автодороги М-05, возле остановки общественного транспорта.
В тот же день в правоохранительные органы обратился прокурор Офиса Генерального прокурора и сообщил о своей причастности к ДТП. Он также указал место, где находился автомобиль, на котором, по предварительным данным, был совершен наезд.
Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
На момент происшествия прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебных обязанностей не выполнял.
Готовится подозрение
В настоящее время готовится уведомление ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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