Прокурор ОГП совершил смертельное ДТП на Киевщине. Сначала он скрылся, а затем сам признался. ФОТО

Задержан прокурор Офиса Генерального прокурора по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

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Обстоятельства смертельного ДТП

По предварительным данным, вечером 15 октября 2026 года вблизи поселка Ставище в Киевской области водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм 36-летний мужчина скончался.





Его тело обнаружили утром 16 октября недалеко от автодороги М-05, возле остановки общественного транспорта.

В тот же день в правоохранительные органы обратился прокурор Офиса Генерального прокурора и сообщил о своей причастности к ДТП. Он также указал место, где находился автомобиль, на котором, по предварительным данным, был совершен наезд.

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Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На момент происшествия прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебных обязанностей не выполнял.

Готовится подозрение

В настоящее время готовится уведомление ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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