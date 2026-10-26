Ворог завдав ударів по Харкову: двоє загиблих та четверо постраждалих, сталася пожежа (оновлено)

Ввечері понеділка, 26 жовтня, російські загарбники завдали ударів по Харкову. Попередньо, є загиблі та постраждалі. На одній із локацій після удару виникла пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про наслідки

Окупанти двічі вдарили по Холодногірському району та тричі по Новобаварському.

На одній з локації у Новобаварському району після удару спалахнула сильна пожежа.

"Внаслідок удару по Новобаварському району за попередньою інформацією є загиблі та постраждалі", - написав Терехов.

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Пізніше Терехов уточнив, що внаслідок ударів по Новобаварському району загинули дві людини, четверо дістали поранення.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих 17-річна дівчина.

Спалахнули автомобілі та пошкоджено 10 гаражів. На місці працюють екстрені служби.

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