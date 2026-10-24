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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни атакували безпілотником передмістя Харкова: виникла пожежа на складі. ФОТОрепортаж

Ввечері 24 жовтня ворог завдав удару реактивним безпілотником по передмістю Харкова. Внаслідок удару сталася виникла пожежа в складській будівлі.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Виникла пожежа 

"Унаслідок влучання в дах складської будівлі приватного підприємства на території Безлюдівської громади виникла пожежа. Попри загрозу повторних обстрілів, до ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як виглядають наслідки 

Удар реактивного дрона по передмістю Харкова

Удар реактивного дрона по передмістю Харкова

Удар реактивного дрона по передмістю Харкова

Удар реактивного дрона по передмістю Харкова

Удар реактивного дрона по передмістю Харкова

Удар реактивного дрона по передмістю Харкова

Удар реактивного дрона по передмістю Харкова

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у торговельний центр. Одна людина постраждала.

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пожежа (4531) склад (318) Харківська область (3374)
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