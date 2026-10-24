Росіяни атакували безпілотником передмістя Харкова: виникла пожежа на складі. ФОТОрепортаж
Ввечері 24 жовтня ворог завдав удару реактивним безпілотником по передмістю Харкова. Внаслідок удару сталася виникла пожежа в складській будівлі.
Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Виникла пожежа
"Унаслідок влучання в дах складської будівлі приватного підприємства на території Безлюдівської громади виникла пожежа. Попри загрозу повторних обстрілів, до ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди", - сказано в повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Як виглядають наслідки
Що передувало
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у торговельний центр. Одна людина постраждала.
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