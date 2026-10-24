Росіяни атакували безпілотником передмістя Харкова: виникла пожежа на складі. ФОТОрепортаж

Ввечері 24 жовтня ворог завдав удару реактивним безпілотником по передмістю Харкова. Внаслідок удару сталася виникла пожежа в складській будівлі.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Виникла пожежа

"Унаслідок влучання в дах складської будівлі приватного підприємства на території Безлюдівської громади виникла пожежа. Попри загрозу повторних обстрілів, до ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як виглядають наслідки

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у торговельний центр. Одна людина постраждала.

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