Ворог вдарив по торговельному центру у Харкові: постраждав чоловік, виникла пожежа (оновлено)
Ввечері суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у торговельний центр.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо", - написав Терехов о 19:06.
"Черговий ворожий "приліт" по Основʼянському району. Зʼясовуємо наслідки обстрілу. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - написав Синєгубов о 19:14.
Оновлення
Згодом Терехов уточнив, що ворог двічі влучив по торговельному центру в Основʼянському районі. На місці виникла пожежа.
"Наразі - без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно", - написав міський голова.
Голова ОВА Синєгубов повідомив про ще один ворожий удар по Індустріальному району.
"Внаслідок ворожих "прильотів" в Основʼянському та Індивідуальному районах спалахнули пожежі. Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав він о 19:35.
Оновлення
О 20:07 стало відомо про про одного постраждалого в Основ'янському районі. Синєгубов розповів, що це 39-річний чоловік, медики надають йому необхідну допомогу.
"За попередньою інформацією, по Основʼянському району ворог поцілив ракетою", - написав Синєгубов.
О 20:23 голова повідомив про черговий ворожий удар по Основʼянському району.
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