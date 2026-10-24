Ворог вдарив по торговельному центру у Харкові: постраждав чоловік, виникла пожежа (оновлено)

Ввечері суботи, 24 жовтня, російські загарбники атакували Харків. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання у торговельний центр.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо", - написав Терехов о 19:06.

"Черговий ворожий "приліт" по Основʼянському району. Зʼясовуємо наслідки обстрілу. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - написав Синєгубов о 19:14.

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Згодом Терехов уточнив, що ворог двічі влучив по торговельному центру в Основʼянському районі. На місці виникла пожежа.

"Наразі - без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно", - написав міський голова.

Голова ОВА Синєгубов повідомив про ще один ворожий удар по Індустріальному району.

"Внаслідок ворожих "прильотів" в Основʼянському та Індивідуальному районах спалахнули пожежі. Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав він о 19:35.

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О 20:07 стало відомо про про одного постраждалого в Основ'янському районі. Синєгубов розповів, що це 39-річний чоловік, медики надають йому необхідну допомогу.

"За попередньою інформацією, по Основʼянському району ворог поцілив ракетою", - написав Синєгубов.

О 20:23 голова повідомив про черговий ворожий удар по Основʼянському району.



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