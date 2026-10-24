Враг нанес удар по торговому центру в Харькове: пострадал мужчина, возник пожар (обновлено)

Вечером в субботу, 24 октября, российские захватчики атаковали Харьков. Вследствие вражеской атаки зафиксировано попадание в торговый центр.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Враг атаковал торговый центр в Основянском районе. Последствия уточняем", — написал Терехов в 19:06.

"Очередной вражеский "прилет" по Основянскому району. Выясняем последствия обстрела. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — написал Синегубов в 19:14.

Обновление

Затем Терехов уточнивл, что враг дважды ударилпо торговому центру в Основянском районе. На месте возник пожар.

"Пока без пострадавших, посетители и персонал ТЦ были эвакуированы заранее", - написал городской голова.

Глава ОВА Синегубов сообщил о еще одном вражеском ударе по Индустриальному району.

"Вследствие вражеских "прилетов" в Основянском и Индивидуальном районах вспыхнули пожары. Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела. По предварительной информации, без пострадавших", - написавл он в 19:35.

Обновление

В 20:07 стало известно об одном пострадавшем в Основянском районе. Синегубов рассказал, что это 39-летний мужчина, медики оказывают ему необходимую помощь.

"По предварительной информации, по Основянскому району враг ударил ракетой", - написавл Синегубов.

В 20:23 глава сообщил об очередном вражеском ударе по Основянскому району.

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