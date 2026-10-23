Российские БПЛА атаковали Харьков: возникли пожары, есть пострадавшие, в том числе дети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня днем враг нанес два удара реактивными беспилотниками по жилому сектору и гражданской инфраструктуре в Основянском районе Харькова.
Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
- Одно из попаданий пришлось на частный жилой дом, в результате чего возник пожар. Взрывной волной также повреждены три соседних частных дома. Другой беспилотник попал в крышу четырехэтажного здания, вызвав пожар на площади 1000 кв. м. У 13-летнего ребёнка развилась острая стрессовая реакция.
- Впоследствии враг вновь нанес повторные удары реактивными беспилотниками по Основянскому району. В результате атаки пострадали три человека, в том числе один ребенок, возникло несколько очагов возгорания.
Отмечается, что на местах попаданий, несмотря на угрозу повторных российских атак, работали подразделения ГСЧС.
Последствия атаки
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