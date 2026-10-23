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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Российские БПЛА атаковали Харьков: возникли пожары, есть пострадавшие, в том числе дети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня днем враг нанес два удара реактивными беспилотниками по жилому сектору и гражданской инфраструктуре в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

  • Одно из попаданий пришлось на частный жилой дом, в результате чего возник пожар. Взрывной волной также повреждены три соседних частных дома. Другой беспилотник попал в крышу четырехэтажного здания, вызвав пожар на площади 1000 кв. м. У 13-летнего ребёнка развилась острая стрессовая реакция.
  • Впоследствии враг вновь нанес повторные удары реактивными беспилотниками по Основянскому району. В результате атаки пострадали три человека, в том числе один ребенок, возникло несколько очагов возгорания.

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Отмечается, что на местах попаданий, несмотря на угрозу повторных российских атак, работали подразделения ГСЧС.

Последствия атаки

Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков

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Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков
Атака БПЛА на Харьков

Автор: 

обстрел (36265) Харьков (8309) Харьковская область (3335) Харьковский район (1148)
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