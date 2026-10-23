Российские БПЛА атаковали Харьков: возникли пожары, есть пострадавшие, в том числе дети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня днем враг нанес два удара реактивными беспилотниками по жилому сектору и гражданской инфраструктуре в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Одно из попаданий пришлось на частный жилой дом, в результате чего возник пожар. Взрывной волной также повреждены три соседних частных дома. Другой беспилотник попал в крышу четырехэтажного здания, вызвав пожар на площади 1000 кв. м. У 13-летнего ребёнка развилась острая стрессовая реакция.

Впоследствии враг вновь нанес повторные удары реактивными беспилотниками по Основянскому району. В результате атаки пострадали три человека, в том числе один ребенок, возникло несколько очагов возгорания.

Читайте также: Удар рашистов по рынку в Лозовой в Харьковской области: число жертв возросло до трех, 34 раненых

Отмечается, что на местах попаданий, несмотря на угрозу повторных российских атак, работали подразделения ГСЧС.

Последствия атаки





Смотрите также: Россияне атаковали пассажирский электропоезд в Харькове: вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



















