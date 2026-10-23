Удар рашистов по рынку в Лозовой в Харьковской области: число жертв возросло до трех, 34 раненых
В результате российского обстрела рынка в Лозовой Харьковской области, по имеющимся данным, погибли три человека.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В больнице скончалась еще одна пострадавшая. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, но ранения оказались слишком серьезными", — говорится в сообщении.
Всего в результате атаки РФ погибли три человека.
Ранения получили 34 человека, еще трое — перенесли острую стрессовую реакцию.
Удар по Лозовой 22 октября
- Российские оккупанты атаковали Лозовую в Харьковской области. Удар пришелся по местному рынку.
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