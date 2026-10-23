Удар рашистов по рынку в Лозовой в Харьковской области: число жертв возросло до трех, 34 раненых

В результате российского обстрела рынка в Лозовой Харьковской области, по имеющимся данным, погибли три человека.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В больнице скончалась еще одна пострадавшая. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, но ранения оказались слишком серьезными", — говорится в сообщении.

Всего в результате атаки РФ погибли три человека.

Ранения получили 34 человека, еще трое — перенесли острую стрессовую реакцию.

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Удар по Лозовой 22 октября

Российские оккупанты атаковали Лозовую в Харьковской области. Удар пришелся по местному рынку.

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