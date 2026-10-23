Рашисты атаковали энергетику и жилой сектор в Ровенской области: часть области осталась без света. ФОТО
Российские оккупанты с вечера атаковали Ровенскую область.
Об этом сообщил глава ОГА Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Под прицелом оказались энергетика, жилой сектор, бизнес. Один из небольших населенных пунктов на севере области подвергся семи атакам подряд", — говорится в сообщении.
Жертв нет.
Часть Ровенской области сейчас без света.
Что предшествовало?
- Россияне также атаковали Житомирскую область. Без света остались более 900 населенных пунктов
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