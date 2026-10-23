РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13295 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Ривненщины
578 0

Рашисты атаковали энергетику и жилой сектор в Ровенской области: часть области осталась без света. ФОТО

Российские оккупанты с вечера атаковали Ровенскую область.

Об этом сообщил глава ОГА Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Под прицелом оказались энергетика, жилой сектор, бизнес. Один из небольших населенных пунктов на севере области подвергся семи атакам подряд", — говорится в сообщении.

Жертв нет.

Часть Ровенской области сейчас без света.

Читайте: Женщина и две ее дочери пострадали в результате атаки РФ в Ровенской области. ФОТО

Последствия ударов по Ровенской области 23 октября: часть области осталась без света
Последствия ударов по Ровенской области 23 октября: часть области осталась без света

Читайте: 140 из 176 БПЛА были сбиты силами ПВО: попадания зафиксированы в 19 точках. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

  • Россияне также атаковали Житомирскую область. Без света остались более 900 населенных пунктов

Читайте: Россияне массированно атаковали Сумы ударными дронами: есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (36265) Ровенская область (1494) Дубенский район (14)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 