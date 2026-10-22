Женщина и две ее дочери пострадали в результате атаки РФ в Ровенской области. ФОТО

Российские войска нанесли удар по Ровенской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, во время очередной вражеской атаки в Сарненском районе был поврежден жилой дом.

К врачам обратились женщина и ее две дочери, обошлось без госпитализации.

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Последствия удара

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