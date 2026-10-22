Жінка та дві її доньки постраждали через атаку РФ на Рівненщині. ФОТО
Російські війська завдали удару по Рівненській області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, під час чергової ворожої атаки на Сарненщині пошкоджено житловий будинок.
До лікарів звернулися жінка та її двоє доньок, обійшлося без госпіталізації.
Наслідки удару
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