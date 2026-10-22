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Новини Обстріли Рівненщини
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Жінка та дві її доньки постраждали через атаку РФ на Рівненщині. ФОТО

Російські війська завдали удару по Рівненській області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, під час чергової ворожої атаки на Сарненщині пошкоджено житловий будинок.

До лікарів звернулися жінка та її двоє доньок, обійшлося без госпіталізації.

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Наслідки удару

РФ атакувала Рівненщину

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обстріл (37572) Рівненська область (1271) Сарненський район (11)
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