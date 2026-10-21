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Наслідки удару РФ по "Епіцентру" на Рівненщині: 4 людини поранені, пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж
Внаслідок російських атак на гіпермаркет на Рівненщині постраждали четверо людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Подробиці
Як зазначається, 20 жовтня російські війська неодноразово атакували один із гіпермаркетів області. Виникла масштабна пожежа.
Гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця.
Постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували.
Пожежу вже ліквідували
За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 20 жовтня ворог ударив по ТЦ на Рівненщині: троє поранених, спалахнула пожежа.
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