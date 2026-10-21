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Новини Обстріли Рівненщини
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Наслідки удару РФ по "Епіцентру" на Рівненщині: 4 людини поранені, пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських атак на гіпермаркет на Рівненщині постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Подробиці

Як зазначається, 20 жовтня російські війська неодноразово атакували один із гіпермаркетів області. Виникла масштабна пожежа.

Гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця.

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удар по епіцентру у Дубно
удар по епіцентру у Дубно
удар по епіцентру у Дубно
удар по епіцентру у Дубно
удар по епіцентру у Дубно
удар по епіцентру у Дубно
удар по епіцентру у Дубно

Постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували.

Пожежу вже ліквідували

За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 20 жовтня ворог ударив по ТЦ на Рівненщині: троє поранених, спалахнула пожежа.

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обстріл (37547) Епіцентр (55) Рівненська область (1268)
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