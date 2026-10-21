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Последствия удара РФ по "Эпицентру" в Ровенской области: 4 человека ранены, пожар уже ликвидирован. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российских атак на гипермаркет в Ровенской области пострадали четыре человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Подробности
Как отмечается, 20 октября российские войска неоднократно атаковали один из гипермаркетов области. Возник масштабный пожар.
Тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов. Спасатели были вынуждены отходить в безопасные места.
Пострадали четверо человек, трое из них госпитализированы.
Пожар уже ликвидирован
По данным ГСЧС, пожар ликвидирован. К тушению были привлечены 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 20 октября враг нанес удар по ТЦ в Ровенской области: трое раненых, вспыхнул пожар.
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