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Новости Обстрелы Ривненщины
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Вражеский обстрел предприятия на Ривненщине: два человека травмированы, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате вражеского обстрела на предприятии в Ривненской области пострадали два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Вспыхнул пожар

На территории одного из предприятий Ривненской области вспыхнул пожар после очередного российского удара.

Спасатели ликвидировали возгорание.

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Обстрел Ровенской области 17 октября
Обстрел Ровенской области 17 октября
Обстрел Ровенской области 17 октября
Обстрел Ровенской области 17 октября
Обстрел Ровенской области 17 октября
Обстрел Ровенской области 17 октября
Обстрел Ровенской области 17 октября
Обстрел Ровенской области 17 октября

Есть пострадавшие

По предварительной информации, травмы получили два человека.

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Что предшествовало

  • Накануне сообщалось, что во время массированной российской атаки на Ривненскую область под удар попал один из лицеев Ривно. По предварительной информации, обошлось без жертв.
  • В результате второй атаки на Ривно погиб человек, еще двое пострадали.

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обстрел (36212) ГСЧС (5498) Ровенская область (1490)
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