Вражеский обстрел предприятия на Ривненщине: два человека травмированы, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате вражеского обстрела на предприятии в Ривненской области пострадали два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вспыхнул пожар

На территории одного из предприятий Ривненской области вспыхнул пожар после очередного российского удара.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали дома и торговое заведение в Ровно: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

















Есть пострадавшие

По предварительной информации, травмы получили два человека.

Смотрите также: Рашисты атаковали дома и торговое заведение в Ровно: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Что предшествовало