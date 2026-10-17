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Новини Обстріли Рівненщини
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Ворожий обстріл підприємства на Рівненщині: двоє людей травмовано, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого обстрілу на підприємстві на Рівненщині було травмовано двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Спалахнула пожежа

На території одного з підприємств Рівненщини спалахнула пожежа після чергового російського удару.

Рятувальники ліквідували займання.

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обстріл Рівненщини 17 жовтня
обстріл Рівненщини 17 жовтня
обстріл Рівненщини 17 жовтня
обстріл Рівненщини 17 жовтня
обстріл Рівненщини 17 жовтня
обстріл Рівненщини 17 жовтня
обстріл Рівненщини 17 жовтня
обстріл Рівненщини 17 жовтня

Є травмовані

За попередньою інформацією, травмовано двох людей.

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Що передувало

  • Напередодні повідомлялося, що під час масованої російської атаки на Рівненську область під удар потрапив один із ліцеїв Рівного. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
  • Через іншу атаку на Рівне загинула людина, ще двоє постраждали.

Автор: 

обстріл (37547) ДСНС (5495) Рівненська область (1268)
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