Ворожий обстріл підприємства на Рівненщині: двоє людей травмовано, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожого обстрілу на підприємстві на Рівненщині було травмовано двох людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Спалахнула пожежа
На території одного з підприємств Рівненщини спалахнула пожежа після чергового російського удару.
Рятувальники ліквідували займання.
Є травмовані
За попередньою інформацією, травмовано двох людей.
Що передувало
- Напередодні повідомлялося, що під час масованої російської атаки на Рівненську область під удар потрапив один із ліцеїв Рівного. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
- Через іншу атаку на Рівне загинула людина, ще двоє постраждали.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль