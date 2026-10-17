Ворожий обстріл підприємства на Рівненщині: двоє людей травмовано, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого обстрілу на підприємстві на Рівненщині було травмовано двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Спалахнула пожежа

На території одного з підприємств Рівненщини спалахнула пожежа після чергового російського удару.

Рятувальники ліквідували займання.

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Є травмовані

За попередньою інформацією, травмовано двох людей.

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