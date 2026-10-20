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Враг атаковал кладбище в Ривно: повреждено более 10 могил Героев. ФОТОрепортаж
Враг продолжает наносить удары по Ривно с помощью ударных беспилотников. Под ударом - кладбище.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОВА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
"Вражеский беспилотник атаковал кладбище в Ривно, где похоронены наши герои. Повреждено более 10 могил", - говорится в сообщении.
"Для врага сегодня нет разницы, куда наносить удары: по школам, университетам, жилым домам или складам с одеждой. По живым украинцам или мертвым. Это очередное проявление цинизма и пренебрежения ко всему человеческому. Держимся. Поддерживаем друг друга. И давайте помнить, какова цена нашей свободы", - сообщает глава области.
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