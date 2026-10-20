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Новини Атака РФ на Рівне
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Ворог атакував цвинтар у Рівному: пошкоджено понад 10 могил Героїв. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує атакувати Рівне ударними безпілотниками. Під ударом - цвинтар.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

"Ворожий безпілотник атакував кладовище у Рівному, де поховані наші Герої. Пошкоджено понад 10 могил", - йдеться у повідомленні.

удар по цвинтарю в Рівному
удар по цвинтарю в Рівному
удар по цвинтарю в Рівному

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"Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих. Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського. Тримаймося. Підтримуймо один одного. І пам’ятаймо, яка ціна нашої свободи", - інформує очільник області.

Також читайте: Ворог атакував Рівне: загинула людина, ще двоє постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

кладовище (219) обстріл (37572) Рівне (488) Рівненська область (1271) Рівненський район (87)
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