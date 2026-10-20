1 489 0
Враг нанес удар по ТЦ в Ровенской области: трое раненых, вспыхнул пожар. ФОТО
Днем 20 октября торговый центр подвергся вражеской атаке в Ровенской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненые
По предварительной информации, трое людей ранены, двое из них госпитализированы.
Вспыхнул пожар
"Произошло возгорание. Продукты горения активно распространяются, поэтому призываю жителей близлежащих домов закрыть окна. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия", — отмечает глава области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль