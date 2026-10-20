Враг нанес удар по ТЦ в Ровенской области: трое раненых, вспыхнул пожар. ФОТО

Днем 20 октября торговый центр подвергся вражеской атаке в Ровенской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

По предварительной информации, трое людей ранены, двое из них госпитализированы.

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Вспыхнул пожар

"Произошло возгорание. Продукты горения активно распространяются, поэтому призываю жителей близлежащих домов закрыть окна. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия", — отмечает глава области.

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