УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18658 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Рівненщини
1 488 0

Ворог ударив по ТЦ на Рівненщині: троє поранених, спалахнула пожежа. ФОТО

Вдень 20 жовтня торговий центр зазнав ворожої атаки на Рівненщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є поранені

За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох - госпіталізували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з електропостачанням на Рівненщині складна: нові атаки заважають відновлювальним роботам

Спалахнула пожежа

"Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна. Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - наголошує очільник області.

удар по ТЦ на Рівненщині

Також читайте: Знеструмлення фіксують на Рівненщині внаслідок російських атак

Автор: 

обстріл (37572) Рівненська область (1271)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 