Ворог ударив по ТЦ на Рівненщині: троє поранених, спалахнула пожежа. ФОТО

Вдень 20 жовтня торговий центр зазнав ворожої атаки на Рівненщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох - госпіталізували.

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Спалахнула пожежа

"Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна. Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - наголошує очільник області.

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