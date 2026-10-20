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Ворог ударив по ТЦ на Рівненщині: троє поранених, спалахнула пожежа. ФОТО
Вдень 20 жовтня торговий центр зазнав ворожої атаки на Рівненщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох - госпіталізували.
Спалахнула пожежа
"Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаю жителів навколишніх будинків, позакривати вікна. Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", - наголошує очільник області.
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