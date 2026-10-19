Ситуація з електропостачанням на Рівненщині складна: нові атаки заважають відновлювальним роботам

Через ураження критичної інфраструктури в Рівненській області наразі складна ситуація з електропостачанням.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, постійні атаки не дозволяють енергетикам оперативно провести відновлювальні роботи.

"Перебуваю з ними на постійному зв’язку", - інформує очільник області.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала енергооб’єкти в 11 областях України: є нові знеструмлення, поранено енергетика.

Також зазначалося, що знеструмлення фіксують на Рівненщині внаслідок російських атак.

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