Ситуація з електропостачанням на Рівненщині складна: нові атаки заважають відновлювальним роботам
Через ураження критичної інфраструктури в Рівненській області наразі складна ситуація з електропостачанням.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постійні атаки не дозволяють енергетикам оперативно провести відновлювальні роботи.
"Перебуваю з ними на постійному зв’язку", - інформує очільник області.
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