РФ атакувала енергооб’єкти в 11 областях України: є нові знеструмлення, поранено енергетика, - Міненерго

Вночі та вранці Росія атакувала енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Є нові знеструмлення

Як зазначається, внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання. Нові знеструмлення через обстріли та бойові дії також зафіксовані у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Енергетикам уже вдалося повернути світло частині споживачів. Відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація, однак їх ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.

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Атаки на енергетику

Також зазначається, що минулого тижня росія 87 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом зафіксовано 224 інциденти, які спричинили пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

На Вінниччині внаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт поранення отримав один енергетик. Постраждалому надали усю необхідну медичну допомогу.

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Знеструмлення через негоду

Окрім того, через негоду без електропостачання залишаються понад 140 населених пунктів на Київщині, Миколаївщині та Одещині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Застосовуються графіки відключень

Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

"Це необхідні заходи для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям. Актуальна інформація про графіки відключень і зміни в електропостачанні доступна на офіційних сторінках операторів систем розподілу у ваших регіонах", - наголошують у Міненерго.

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