Ворог повторно атакував об’єкт енергетики на Тернопільщині

У суботу, 17 жовтня, російські війська завдали повторного удару по об’єкт енергетики на Тернопільщині.

Про це повідомило АТ "Тернопільобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Повторна атака

"Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру області знову відбулося знеструмлення частини споживачів Кременецького району", - сказано в повідомленні.

Наразі енергетики працюють над усуненням наслідків атаки та докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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Що передувало

Нагадаємо, що 16 жовтня у Кременецькому районі Тернопільської області ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури.

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