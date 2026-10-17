Ворог повторно атакував об’єкт енергетики на Тернопільщині
У суботу, 17 жовтня, російські війська завдали повторного удару по об’єкт енергетики на Тернопільщині.
Про це повідомило АТ "Тернопільобленерго", передає Цензор.НЕТ.
Повторна атака
"Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру області знову відбулося знеструмлення частини споживачів Кременецького району", - сказано в повідомленні.
Наразі енергетики працюють над усуненням наслідків атаки та докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Що передувало
Нагадаємо, що 16 жовтня у Кременецькому районі Тернопільської області ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури.
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