РФ атакувала понад 15 об’єктів енергетики України: намагається спричинити блекаут перед зимою, - Зеленський. ВIДЕО

Російські війська завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці, атакувавши понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах. Росія намагається залишити мільйони українців без електрики й опалення напередодні зими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Найбільш складна ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині. Удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших областей", - йдеться в повідомленні.

Президент повідомив, що з 19:00 попереднього дня до 7:00 ранку росіяни застосували проти української енергетики, міст і громад понад 320 реактивних і бензинових ударних дронів, а також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.

"Росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність... І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів - і саме по енергетиці - має, на жаль, багато негативних наслідків", -наголосив Зеленський.

Підтримка Україна та тиск на РФ

Президент України зазначив, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від наших європейських партнерів. А також додав, що в Америці також мають бачити що насправді відбувається.

"У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", - наголосив Зеленський.

Та підкреслив, що Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. Ворог намагається залишити мільйони українців без електрики та опалення.

"Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно. Дякую всім, хто справді бореться за мир і допомагає Україні", - підсумував Зеленський.

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