РФ атаковала более 15 объектов энергетики Украины: пытается создать блэкаут перед зимой, - Зеленский. ВИДЕО

Российские войска нанесли один из самых масштабных ударов по украинской энергетике, атаковав более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в различных регионах. Россия пытается оставить миллионы украинцев без электричества и отопления в преддверии зимы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ривно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Удары были нанесены также по энергетическим объектам Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей", — говорится в сообщении.

Президент сообщил, что с 19:00 предыдущего дня до 7:00 утра россияне применили против украинской энергетики, городов и населенных пунктов более 320 реактивных и бензиновых ударных дронов, а также барражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты.

"Россияне расширили масштабы своей антиэнергетической операции и пытаются максимально распылить наши резервы и восстановительные возможности... И хотя значительную часть ударов нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов — и именно по энергетике — имеет, к сожалению, много негативных последствий", — подчеркнул Зеленский.

Поддержка Украины и давление на РФ

Президент Украины отметил, что уже подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от наших европейских партнеров. А также добавил, что в Америке тоже должны видеть, что на самом деле происходит.

"В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке, к сожалению, было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно действенное давление на Россию с целью прекращения этой войны. Этот закон мог — и еще может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в пользу этого имеет значение", — подчеркнул Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Россия пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой. Враг пытается оставить миллионы украинцев без электричества и отопления.

"Давление необходимо, чтобы это остановить. Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина — все это только побуждает его наносить удары дальше. Нужно не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать ее бесконечно. Спасибо всем, кто по-настоящему борется за мир и помогает Украине", — подытожил Зеленский.

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