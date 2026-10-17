Враг атаковал энергетику 10 областей Украины, есть обесточивания, - Минэнерго
Ночью и утром враг атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Произошло отключение электроэнергии
В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. На данный момент энергетикам удалось восстановить свет для более полумиллиона потребителей.
"Ремонтные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Восстановительные работы затрудняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов", — говорится в сообщении.
Применяются графики отключений
Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов Украины применяются графики почасовых отключений, а во всех областях — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
"Это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий", — пояснили в Минэнерго.
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