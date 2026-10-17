Ворог атакував енергетику 10 областей України, є знеструмлення, - Міненерго

Вночі та зранку ворог атакував низку енергетичних об'єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі енергетикам вдалося повернути світло для понад пів мільйона споживачів.

"Ремонтні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

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Застосовуються графіки відключень

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та у всіх областях графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

"Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", - пояснили в Міненерго.

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