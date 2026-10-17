Враг повторно атаковал объект энергетики на Тернопольщине
В субботу, 17 октября, российские войска нанесли повторный удар по объекту энергетики в Тернопольской области.
Об этом сообщило АО "Тернопольоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Повторная атака
"Сегодня в результате очередной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру области снова произошло отключение электроэнергии у части потребителей Кременецкого района", - говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики работают над устранением последствий атаки и прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Что предшествовало
Напомним, что 16 октября в Кременецком районе Тернопольской области враг атаковал объект энергетической инфраструктуры.
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